Находитесь в укрытиях.
Вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины через Сумскую область.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Всю Украину охватила воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Позаботьтесь о себе и близких. Находитесь в укрытиях.
Крылатая ракета с севера через Черниговскую область в направлении Киевщины – информируют в Воздушных Силах ВСУ.
Также существует ракетная опасность для западных областей.
Напомним, что ранее сообщалось о пусках крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.
К тому же в воздухе продолжают кружить вражеские беспилотники.
Читайте также: