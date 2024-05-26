Вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины через Сумскую область.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Всю Украину охватила воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Позаботьтесь о себе и близких. Находитесь в укрытиях.

Крылатая ракета с севера через Черниговскую область в направлении Киевщины – информируют в Воздушных Силах ВСУ.

Также существует ракетная опасность для западных областей.

Напомним, что ранее сообщалось о пусках крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.

К тому же в воздухе продолжают кружить вражеские беспилотники.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.