Втрати врожаю через морози: які культури постраждали найбільше

Цвітіння персика / © Pixabay

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Через погодні умови врожайність деяких культур значно пошкодилася. Втрати можуть стягати в межах 10-15%.

Про це в ефірі “Ми Україна” сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

“Якщо ми говоримо про озимину, то найбільше постраждав ріпак, тому що він уже перейшов в таку фазу цвітіння і відповідно морози пошкодили вражайність. Втрати можуть стягати в межах 10-15%. Якщо ми говоримо про інші культури, то, звичайно, постраждали плодово-ягідні дерева, абрикоси, персики, черешні, вишні”, — повідомив він.

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І, власне, заморозки не обмежилися лише те, що було на початку квітня. Вони були більші, декуди до мінус 6 доходило.

“Цього тижня по деяких регіонах України заморозки продовжуються, аграрії виходять з бажанням і можливості зберегти хоча б те вражай, який є. Але, дійсно, по таких культурах, як повторююся, абрикос, персик, ми будемо бачити, фактично, втрати можливо навіть по 70-80%”, — завершив фахівець.

Раніше про те, як заморозки вплинуть на врожайність, розповідав еколог та зооботанік.