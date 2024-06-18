Як оскаржити рішення ВЛК: пояснення адвоката

В Україні триває мобілізація. Однак військовозобов'язаний може оскаржити рішення ВЛК, якщо воно не відповідає раельному стану здоров'я.

Як це зробити - пояснює адвокат Роман Сімутін на своєму ютуб-каналі.

За його словами, у разі незгоди з рішенням ВЛК при районному чи міському ТЦК військовозбов'язаний направляється для проходження ВЛК при обласному ТЦК.

"Рішення ВЛК при обласному ТЦК про придатність резервіста або військовозобов'язаного за станом здоров'я до військової служби під час мобілізації може бути скасовано штатною ВЛК вищого рівня або оскаржується у судовому порядку, але в судовому порядку не досить ефективно", - йдеться в повідомленні.

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Адвокат додає, у разі, якщо критерії визначення придатності не відповідають вашому реальному стану здоров'я та суперечать поставленим діагнозам і випискам з історії ваших хвороб, подавайте скаргу і чекайте виклику до ВЛК вищого рівня.

"В цей час вас мобілізувати не можуть", - вказано у повідомленні.

Додамо, юристика пояснила, чи треба громадянам, які мають відстрочку, проходити ВЛК.

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