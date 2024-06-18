Вчені з'ясували, чому їжа в літаках така несмачна

Вчені з'ясували, чому їжа в літаках так погано смакує.

Через сухість повітря в салоні літака людина відчуває зневоднення, яке зменшує кожну краплю вологи, необхідну нашим носовим і бронхіальним шляхам – саме тому наші відчуття смаку і запаху так різко змінюються під час польоту, повідомляє Food & Wine.

На додачу до зневоднення, підвищений тиск повітря та рівень шуму у 80 децибел і більше також несприятливо впливають на ці органи чуття.

Під час польоту, коли літак набирає крейсерську висоту, половина повітря, яким ми дихаємо, надходить з атмосфери, крізь яку летить літак, а інша половина – це відфільтроване повітря. Це означає, що повітря в салоні літака сухе з рівнем вологості близько 12%.

На висоті польоту наші відчуття смаку та нюху змінюються, і з цим нічого не вдієш. І хоча ви, можливо, зможете відчути смак деяких речей, він, швидше за все, буде не таким, як на землі.

Наприклад, солоний і солодкий смаки особливо слабшають на великих висотах – тому, щоб достукатися до ваших органів чуття, їжа, яку ви отримуєте в літаку, буде містити приблизно на 20% більше солі в пікантній страві, ніж зазвичай, і приблизно на стільки ж або більше цукру у десерті.

Про це свідчить нещодавнє інтерв'ю New York Post з Чарльзом Спенсом, експериментальним психологом з англійського Оксфордського університету, який вивчає, як певне середовище та звуки впливають на смакові відчуття. Однак він також поділився, що "носіння навушників з шумозаглушенням може насправді покращити смак їжі та напоїв у повітрі".

2011 року відомий німецький Інститут Фраунгофера провів дослідження, в якому "бортпровідники" сиділи на тісних сидіннях у барокамері, яка була створена для імітації низького тиску повітря в салоні літака на висоті 9 км.

Авіакомпанія Lufthansa, яка замовила дослідження, надала учасникам їжу, яку вони їли в оточенні 80-децибельного гулу авіаційних двигунів, а їхні крісла вібрували, імітуючи турбулентність.

Дослідження показало, що смаки, описані як гіркий, кислий і гострий, були тими смаками, які зберігалися під час польоту. Томатний сік також виявився несприйнятливим до втрати смаку в небі.

Інші тести показали, що один набір смаків, який, здається, залишається незмінним під час зміни висоти – це умамі, який є пікантним основним смаком японської кухні, наприклад, соєвих соусів, якиторі та місо. Можливо, це пов'язано з тим, що страви з умамі, як правило, мають вищий рівень натрію.

"Якби не нудьга, яку багато хто відчуває під час польоту, найкращою рекомендацією завжди була б їжа на землі", - каже Спенс. "Але якщо ви хочете пристойно поїсти в небі, обирайте щось гостре або солоне, наприклад, мексиканську їжу або суші. Все, що має смак умамі, тобто сир пармезан, гриби, помідори і т.д., і, звичайно ж, випити криваву мері, враховуючи подвійну дозу умамі як з помідорів, так і з вустерширського соусу".

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