Бої у Вовчанську: HIMARS накрила схованку окупантів – відео

Військові показали знищення ворога у Вовчанську.
У Вовчанську на Харківщині тривають бої проти солдатів окупаційної армії РФ. Українські військові влучним ударом з реактивної артилерійської системи HIMARS поцілили у місце тимчасової дислокації окупантів в одному з ліцеїв міста.
Відео опублікувала пресслужба підрозділу БпЛА "Мурчики" 57-ї окремої мотопіхотної бригади.
"Хаймарс ласкає окупанта засівшого в школі. Вовчанськ.", - йдеться у дописі до відео.
На кадрах видно, як після удару ліцей накриває стовп пилу і відбувається моментальне спалахування в одній із частин будівлі.
Нагадаємо, у Вовчанську сотні росіян масово здаються в полон.
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