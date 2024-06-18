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Бої у Вовчанську: HIMARS накрила схованку окупантів – відео

Бої у Вовчанську: HIMARS накрила схованку окупантів – відео

Удар HIMARS по окупантах у Вовчанську / Фото: скриншот

Військові показали знищення ворога у Вовчанську.

У Вовчанську на Харківщині тривають бої проти солдатів окупаційної армії РФ. Українські військові влучним ударом з реактивної артилерійської системи HIMARS поцілили у місце тимчасової дислокації окупантів в одному з ліцеїв міста.  

Відео опублікувала пресслужба підрозділу БпЛА "Мурчики" 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

"Хаймарс ласкає окупанта засівшого в школі. Вовчанськ.", - йдеться у дописі до відео.

На кадрах видно, як після удару ліцей накриває стовп пилу і відбувається моментальне спалахування в одній із частин будівлі. 

Нагадаємо, у Вовчанську сотні росіян масово здаються в полон.

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Удар HIMARS по окупантах у Вовчанську

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