Як підготуватися до відключення світла взимку: дієві поради

Відключення електроенергії буде легше пережити, якщо ретельно підготуватися.

Українців ще від літа закликають готуватися до важкої зими, зокрема варто заздалегідь підготувати набір екстреної допомоги.

Як підготуватися до відключень світла у великій квартирі – читайте на ТСН.ua.

Які пристрої закупити на зиму

Насамперед варто запастися практичними речима. Для цього треба придбати ліхтарик, свічки, батарейки, лампочки з акумуляторами, світлодіодні лампи, а також альтернативні методи заряджання (павербанки) для телефона чи інших пристроїв, які потребують живлення (ноутбуки, ліхтарики тощо).

Краще купувати павербанки на 20-30 тис. мАг. Одним зарядом такого пристрою можна буде підзарядити телефон до шести разів.

Також якщо є можливість, запасіться акумуляторними або сонячними батареями, іншими пристроями, що дозволять заряджати життєвонеобхідну техніку.

Можна придбати дизельний чи бензиновий генератор, однак їх можна використовувати лише поза домом. Не запускайте генератор у будинку чи гаражі, не підключайте його до домашньої електричної системи.

Не завадить придбати спеціальні пристрої, які захищають ґаджети від перепадів напруги, що часто трапляється під час відключень електроенергії.

Утеплення житла

Готуючись до зими, не забудьте утеплити вікна, вхідні двері.

Зокрема, варто обробити герметиком шпарини у вікнах, використати ущільнювач, щоб запобігти втраті тепла. Таку ж процедуру варто провести і з вхідними дверима.

Щоб зберегти їжу холодною, якщо світло зникне надовго, придбайте лід або заморозьте пластикові контейнери з водою.

Зверніть увагу, що більшість продуктів, які потребують охолодження, можна безпечно зберігати в зачиненому холодильнику близько чотирьох годин. Водночас заповнена морозильна камера зберігатиме температуру близько 48 год. У разі зникнення електроенергії бажано відчиняти холодильник і морозильну камеру якомога рідше і на якомога менший час.

Їжа та питна вода

Підготуйте технічну й питну воду на кілька днів. З’ясуйте, де поблизу є бювети.

Запасіться продуктами, які не потребують термічного оброблення – консерви, крекери, хлібці тощо.

В разі, якщо у вас лише електрична плита, придбайте портативну (туристичну) газову плиту чи пальник, завчасно підготуйте термоси з теплими напоями або супом.

Що варто придбати на випадок відключень світла

Термоси.

Водяні грілки.

Сумку-холодильник.

Портативну газову плиту, туристичний примус (пальник).

Чайник на акумуляторі.

Їжу тривалого зберігання, швидкого приготування, сублімовану їжа на кілька днів.

Ліки, які ви постійно приймаєте, жарознижувальні та препарати від розладів травлення.

Теплий одяг.

Радіоприймач на батарейках.

Чим зайнятися, якщо немає світла

Пограйте в настільні ігри.

Сходіть на шопінг, якщо поряд розташовані магазини чи ТЦ, де є електроенергія.

Приберіть удома, зробіть перестановку.

Перегляньте свій гардероб, позбудьтеся непотрібних речей.

Займіться медитацією, йогою.

Почитайте книжки, журнали.

Обдумайте свої плани та мрії, розпишіть короткострокові цілі.

Поговоріть із близькими про свої емоції, переживання й почуття.

Приготуйте завчасно обід і вечерю, якщо є можливість.

Раніше ми повідомляли, що одразу у двох областях України запровадили графіки аварійних відключень.