Як у 1990-х: на Херсонищині банда рекетирів вимагала у фермера мільйон

Банда складалася із українців та іноземців, вихідців з Вірменії.
У Херсонській області банда рекетирів вимагала у місцевого фермера 1,2 млн гривень.
Про це інформує пресслужба СБУ.
За цю суму зловмисники обіцяли "не чіпати" потерпілого та його рідних.
Спочатку фермер відмовлявся платити рекетирам. У відповідь вони побили чоловіка і відібрали його автомобіль. Зловмисники вимагали переписати машину на своїх спільників. Щоб потерпілий не звернувся до правоохоронців, вони почали погрожувати членам його сім’ї.
Фермер звернувся до СБУ і під контролем правоохоронці передав вказану суму. Всіх членів угрупування затримали "на гарячому". Банда складалася із українців та іноземців, вихідців з Вірменії.
Зловмисників затримали, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що в Дніпропетровській області затримали банду рекетирів, яка вимагала гроші у підприємців.
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