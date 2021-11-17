Як у 1990-х: на Херсонищині банда рекетирів вимагала у фермера мільйон

Банда складалася із українців та іноземців, вихідців з Вірменії.

У Херсонській області банда рекетирів вимагала у місцевого фермера 1,2 млн гривень.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За цю суму зловмисники обіцяли "не чіпати" потерпілого та його рідних.

Спочатку фермер відмовлявся платити рекетирам. У відповідь вони побили чоловіка і відібрали його автомобіль. Зловмисники вимагали переписати машину на своїх спільників. Щоб потерпілий не звернувся до правоохоронців, вони почали погрожувати членам його сім’ї.

Фермер звернувся до СБУ і під контролем правоохоронці передав вказану суму. Всіх членів угрупування затримали "на гарячому". Банда складалася із українців та іноземців, вихідців з Вірменії.

Зловмисників затримали, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області затримали банду рекетирів, яка вимагала гроші у підприємців.

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