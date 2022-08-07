Які імена обирали українці для малюків 2022 року: традиційні та екзотичні

В Україні немає обмежень на присвоєння тих чи інших імен, батьки можуть називати своїх дітей так, які їм подобається. З початком війни українці почали називати новонароджених досить екзотично, якими саме іменами — в матеріалі ТСН.ua

Всього упродовж першої половини 2022 року 104 905 маленьких громадян з’явилося в Україні.

Якими популярними та незвичайними іменами називали українці малюків у першому півріччі 2022 року, розповіли в Міністерстві юстиції України.

Як зазначають у Міністерстві, більшість українців при виборі імені надавали перевагу традиційним іменам. За перше півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, були Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна. Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло.

Після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» з піснею «Stefania» все більш популярним стає ім’я Стефанія.

Війна внесла свої корективи - поряд з традиційними іменами батьки обирають імена, пов'язані з новими видами зброї, за допомогою якої наша армія знищує росіян. Багато хто з батьків хоче виділитися і дати дитині ім’я таке "як не у всіх".

Зокрема, серед жіночих імен з'явилися такі імена як Аделіна-Джавеліна, Джавеліна, Квітослава, Дзвенислава, Червонка, Йордана, Євангеліна, Чіамада-Аделіна, Фрея, Жасмін, Хозяйка, Аріель, Зореслава, Міссі. Серед чоловічих: Артур-Байрактар, Ян-Джавелін, Миролюб, Варфоломій, Князь, Северус, Зореслав, Моісей, Лорд, Марілуіз, Миродар, Добромир, Граф.

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