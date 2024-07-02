Якою буде погода в Україні 3 липня: прогноз від синоптикині

В різних куточках нашої країни будуть спостерігатися різні погодні умови.

Завтра, 3 липня, в Україні спостерігатимуться значні температурні контрасти. Буде від +17 до +37 градусів.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

Деталі

Як зазначила синоптикиня, 3 липня:

сильна спека триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини) – вдень +32+37 градусів;

найпрохолоднішою буде західна частина, там лише +19+22, а подекуди навіть +17+19 градусів;

на півночі дуже строкато: Житомирщина +20+22, Київщина +27+30, Чернігівщина +28+31, Сумщина +30+34 градуси;

дощі з грозами – на заході України, на Вінниччині та Житомирщині;

решта території – сухо й сонячно, пожежна небезпека висока.

У Києві вдень +29+30 градусів. Чи будуть серйозні опади, каже синоптикиня, прогнозувати важко, бо атмосферний фронт лише торкатиметься столиці. Ймовірність є, тож прогноз уточнюватимуть.

"Спеку поважайте, себе захищайте, стрибки атмосферного тиску відганяйте професійним підходом, квіточки поливайте, котиків і песиків напувайте свіжою водою", – зауважила Діденко.

Спека і град! Прогноз погоди на 29 червня

Нагадаємо, українців попереджають про небезпеку найближчими днями. Зокрема, 2-4 липня попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а 1-3 липня – про можливі підтоплення.

Читайте також: