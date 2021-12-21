З Білорусі до України намагалися провезти санкційні російські товари

З Білорусі до України намагалися провезти санкційні російські товари

До підприємства, на територію якого хотіли провезти товари з РФ, застосовуються санкції.

На пункті пропуску "Доманове" військовослужбовці Волинського прикордонного загону та працівники митниці запобігли спробі ввезення до України заборонених товарів, виготовлених в Росії.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

Зазначається, днями до пункту пропуску прибув вантажний автомобіль під кермуванням громадянина України, який перевозив "запасні частини до автомобілів". Товар слідував з Білорусі на одне з українських підприємств.

"Зважаючи на можливі ризики щодо незаконного переміщення товарів, оперативні співробітники прикордонного загону ініціювали ретельну перевірку. Під час прикордонно-митного оформлення вантажу та перевірки товаросупровідних документів виявили відсутність в них інформації щодо виробника. На самих же запчастинах зазначалося, що вони виготовлені в Росії на ПАТ "КAMAЗ", - йдеться у повідомленні українських прикордонників.

Вантажівку, якою везли до України понад 800 запчастин російського виробництва вартістю майже 400 тисяч гривень, правоохоронці встановленим порядком повернули до Білорусі.

Як наголошують у ДПСУ, до підприємства, на територію якого хотіли провезти товари з РФ, згідно з рішенням РНБО застосовуються санкції з повної заборони ввезення чи транзиту до України товарів.

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