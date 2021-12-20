Шевченко проти Малиновського: де дивитися та ставки букмекерів на матч Серії А Дженоа - Аталанта

Шевченко проти Малиновського: де дивитися та ставки букмекерів на матч Серії А Дженоа - Аталанта

Український коуч ще не виграв жодної зустрічі на чолі "грифонів" в італійському чемпіонаті.

У вівторок, 21 грудня, "Дженоа" Андрія Шевченка зіграє з "Аталантою" Руслана Малиновського в матчі 19-го туру італійської Серії A.

Поєдинок відбудеться на домашній арені генуезців "Стадіо Луїджі Ферраріс". Початок матчу - о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що для екскерманича збірної України це буде восьмий матч на чолі "грифонів". Єдину перемогу Шевченко здобув в 1/16 фіналу Кубка Італії, мінімально здолавши "Салернітану".

А от в чемпіонаті справи в Андрія йдуть геть кепсько - у перших шести зустрічах під його керівництвом "Дженоа" зазнала п'яти поразок та одного разу зіграла внічию.

Що стосується Малиновського, то півзахисник збірної України в поточному сезоні 16 разів виходив на поле в складі "Аталанти" в Серії А, забив 4 голи і віддав одну результативну передачу.

Де дивитися матч Дженоа - Аталанта

На території України поєдинок підопічних Шевченка проти команди Малиновського в прямому ефірі покаже відеосервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором матчів Серії А.

Прогнози букмекерів на матч Дженоа - Аталанта

Очевидним фаворитом цього протистояння є "бергамаски". На перемогу "Богині" можна поставити з коефіцієнтом 1,46. Нічия - 4,75. Перемога підопічних Шевченка оцінюється коефіцієнтом 7,20.

Після 18 турів "Дженоа" з 10 очками йде в зоні вильоту з Серії А, розташувавшись на 18-му місці. Від рятівної 17-ї сходинки команду Шевченка відділяють три бали.

"Аталанта" посідає четверту сходинку італійського чемпіонату в зоні Ліги чемпіонів. Команда Джан П'єро Гасперіні набрала 37 пунктів.

У 20-му турі Серії А, який відбудуться вже після зимової перерви, "Дженоа" на виїзді протистоятиме "Сассуоло", а Малиновський і Ко прийматимуть "Торіно".

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