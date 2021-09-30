З Днем ангела Любові: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Любові: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

30 вересня - день ангела Любові. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Любовей з іменинами.

Що означає ім'я Любов?

Ім'я Любов - незвичайне, підчас перенесення з грецької мови воно було перенесено не фонетично, а за змістом. У грецькій мові ім'я Любов (Ἀγάπη/Агапе) і слово любов так само ідентичні. Лінгвістами називають таке перенесення з однієї мови до іншої - калькування. Тобто значення імені Любов - "любов".

Для носіїв імені Любов характерними рисами можна назвати досить виражений егоїзм і цілеспрямованість. Вона часто нехтує відносинами з оточуючими при досягненні мети. При цьому для Любові характерні прояви меланхолії і деякої втоми. Вона не любить людей, але любить бути в центрі уваги, тому їй подобаються галасливі вечірки. Близьких друзів у Любові майже немає, а ось товаришів по веселому проведенню часу хоч відбавляй.

Коли святкувати День ангела Любові?

Іменини Любові 2021 року за православним календарем святкують один раз на рік - 30 вересня.

Привітання з іменинами Любові у віршах

Сьогодні настали іменини

У Люби, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Хай нашу Любов, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Любочко мила, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Привітання Любові в картинках і листівках

Привітання на день Любові у прозі

Вітаю з днем ​​ангела, Любов! Нехай все погане йде і ніколи не повертається, в душі оселиться теплий вогник, який буде зігрівати не тільки всередині, а й зовні!

***

Вітаю з днем ​​ангела, Любов! Бажаю, щоб у будинку, душі і сім'ї завжди було комфортно, затишно і душевно. Нехай всі перешкоди залишаються позаду, а в майбутньому буде тільки добро, щастя і підтримка!

***

З днем ​​ангела, Любов! Нехай бережуть тебе небеса завжди, а щастя буде сидіти на твоєму плечі. Нехай доля оточує тебе лише світлими людьми, такими ж як ти сама. Залишайся прекрасної і доброю, чуйною і милосердною.

***

Вітаю з днем ​​ангела! Любочка, будь завжди в піднесеному настрої, відмінному фінансовому становищі, в духовній рівновазі і просто безмірному щасті кожен день!

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