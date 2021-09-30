З Днем ангела Любові: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

30 вересня - день ангела Любові. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Любовей з іменинами.
Що означає ім'я Любов?
Ім'я Любов - незвичайне, підчас перенесення з грецької мови воно було перенесено не фонетично, а за змістом. У грецькій мові ім'я Любов (Ἀγάπη/Агапе) і слово любов так само ідентичні. Лінгвістами називають таке перенесення з однієї мови до іншої - калькування. Тобто значення імені Любов - "любов".
Для носіїв імені Любов характерними рисами можна назвати досить виражений егоїзм і цілеспрямованість. Вона часто нехтує відносинами з оточуючими при досягненні мети. При цьому для Любові характерні прояви меланхолії і деякої втоми. Вона не любить людей, але любить бути в центрі уваги, тому їй подобаються галасливі вечірки. Близьких друзів у Любові майже немає, а ось товаришів по веселому проведенню часу хоч відбавляй.
Коли святкувати День ангела Любові?
Іменини Любові 2021 року за православним календарем святкують один раз на рік - 30 вересня.
Привітання з іменинами Любові у віршах
Сьогодні настали іменини
У Люби, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
***
Хай нашу Любов, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Любочко мила, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
Привітання Любові в картинках і листівках
Привітання на день Любові у прозі
Вітаю з днем ангела, Любов! Нехай все погане йде і ніколи не повертається, в душі оселиться теплий вогник, який буде зігрівати не тільки всередині, а й зовні!
***
Вітаю з днем ангела, Любов! Бажаю, щоб у будинку, душі і сім'ї завжди було комфортно, затишно і душевно. Нехай всі перешкоди залишаються позаду, а в майбутньому буде тільки добро, щастя і підтримка!
***
З днем ангела, Любов! Нехай бережуть тебе небеса завжди, а щастя буде сидіти на твоєму плечі. Нехай доля оточує тебе лише світлими людьми, такими ж як ти сама. Залишайся прекрасної і доброю, чуйною і милосердною.
***
Вітаю з днем ангела! Любочка, будь завжди в піднесеному настрої, відмінному фінансовому становищі, в духовній рівновазі і просто безмірному щасті кожен день!
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