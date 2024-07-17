"З початком повернення додому": у Маріуполі стався блекаут

Росіяни принесли містянам лише біль та занепад.
У Маріуполі стався блекаут. Жителів міста просять подбати про запаси води й зарядити гаджети.
Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріупольці – краще не стане. Набирайте воду. Без електрики зупиняться насосні (станції – ред.). Заряджайте гаджети. Зв'язок теж почне складатись швидко. З початком повернення додому…", – зазначив він.
Нагадаємо, у Маріуполі 17 липня гучно. Окупанти підійняли авіацію.
Читайте також:
- "Живемо в гі*ні": у Маріуполі зафіксували збудника холери через критичну ситуацію з каналізацією – відео
- Поводяться так, наче їм можна все: у Маріуполі російські військові протаранили цивільну автівку (відео)
- "АТЕШ" провів диверсію на залізниці у Ростові-на-Дону, яка з'єднує РФ та Маріуполь: які наслідки