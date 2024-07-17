"З початком повернення додому": у Маріуполі стався блекаут

Росіяни принесли містянам лише біль та занепад.

У Маріуполі стався блекаут. Жителів міста просять подбати про запаси води й зарядити гаджети.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольці – краще не стане. Набирайте воду. Без електрики зупиняться насосні (станції – ред.). Заряджайте гаджети. Зв'язок теж почне складатись швидко. З початком повернення додому…", – зазначив він.

Нагадаємо, у Маріуполі 17 липня гучно. Окупанти підійняли авіацію.

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