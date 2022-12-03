Закуски на Новий рік 2023: бюджетні гарячі і холодні страви

Що можна поставити на святковий стіл, щоб було недорого, але смачно? ТСН.ua підготував для вас прості гарячі і холодні закуски на Новий рік 2023.
Холодні і гарячі закуски на Новий рік — страви, які завжди виглядають доречно на святковому столі. Вони легко та швидко готуються, не потребують великої кількості інгредієнтів. А ще можна знайти рецепти, які будуть не лише смачними, але й бюджетними.
Смачний новорічний рулетик
Інгредієнти:
- 450-500 г вершкового сиру;
- половина палки ковбаси салямі;
- половина болгарського перцю;
- крекери (для подавання на стіл).
Як готувати:
- На доску викласти харчову плівку. Акуратно викласти зверху вершковий сир шматочками. Зверху покласти ще одну харчову плівку. За допомогою скалки розкатати сир, щоб отримати тонкий шар.
- Зняти верхню плівку, викласти шар тонко нарізаної ковбаси салямі. Щоб ковбаса краще трималася на сирному шарі, потрібно викласти на неї харчову плівку і акуратно придавити руками.
- Перевернути заготовлення майбутнього рулету, зняти нижню плівку. На вершковий сир викласти тонко нарізаний соломкою болгарський перець.
- Акуратно завернути в рулетик. Залишити в холодильнику на 3-4 години.
Перед подаванням рулет нарізати на тоненькі шматочки і викласти на крекери.
Холодна закуска "Рафаелло з крабових паличок"
Інгредієнти:
- 200 г крабових паличок;
- 3 плавлених сирка;
- 3 яйця;
- 3 дольки часнику;
- 1,5-2 ст. ложки майонезу.
Як готувати:
- Всі інгредієнти потрібно натерти на дрібній тертушці. Відкласти 1/3 крабових паличок (для прикрашання).
- Все інше змішати з майонезом. Посолити за смаком.
- Сформувати невеликі кульки. Обвалити кожну в подрібнених крабових паличках, які ви відкладали.
Закуска повинна постояти 1-2 години в холодильнику.
Гаряча закуска на Новий рік 2023: рулетики з кабачка
Інгредієнти:
- 1 кабачок;
- 1 яйце;
- 2 ст. ложки борошна;
- 5 ст. ложок молока;
- 1 упаковка плавленого сирка;
- 2 дольки часнику;
- 1 ст. ложка майонезу;
- сіль, перець за смаком.
Як готувати:
- Кабачок потрібно нарізати на тоненькі слайси. Взбити яйце з молоком, додати борошоно і ретельно перемішати. Консистенція повинна бути однорідною, без грудочок. Посолити і поперчити.
- Кожен слайс обмакнути в клярі, обсмажити на сковороді з двох сторін до золотистої скоринки.
- Плавлений сирок натерти на тертушці, додати подрібнений часник і майонез. Розмішати. Можна також додати зелень за бажанням.
- На край кожного слайсу викласти 1 чайну ложку начинки, загорнути в рулетик.
Таку закуска на Новий рік смакує як гарячою, так і холодною.
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