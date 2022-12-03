Закуски на Новий рік 2023: бюджетні гарячі і холодні страви

Що можна поставити на святковий стіл, щоб було недорого, але смачно? ТСН.ua підготував для вас прості гарячі і холодні закуски на Новий рік 2023.

Холодні і гарячі закуски на Новий рік — страви, які завжди виглядають доречно на святковому столі. Вони легко та швидко готуються, не потребують великої кількості інгредієнтів. А ще можна знайти рецепти, які будуть не лише смачними, але й бюджетними.

Смачний новорічний рулетик

Інгредієнти:

450-500 г вершкового сиру;

половина палки ковбаси салямі;

половина болгарського перцю;

крекери (для подавання на стіл).

Закуски на Новий рік: рулет з салямі / Фото: Instagram

Як готувати:

На доску викласти харчову плівку. Акуратно викласти зверху вершковий сир шматочками. Зверху покласти ще одну харчову плівку. За допомогою скалки розкатати сир, щоб отримати тонкий шар. Зняти верхню плівку, викласти шар тонко нарізаної ковбаси салямі. Щоб ковбаса краще трималася на сирному шарі, потрібно викласти на неї харчову плівку і акуратно придавити руками. Перевернути заготовлення майбутнього рулету, зняти нижню плівку. На вершковий сир викласти тонко нарізаний соломкою болгарський перець. Акуратно завернути в рулетик. Залишити в холодильнику на 3-4 години.

Перед подаванням рулет нарізати на тоненькі шматочки і викласти на крекери.

Холодна закуска "Рафаелло з крабових паличок"

Інгредієнти:

200 г крабових паличок;

3 плавлених сирка;

3 яйця;

3 дольки часнику;

1,5-2 ст. ложки майонезу.

Холодна закуска "Рафаелло з крабових паличок" / Фото: Instagram

Як готувати:

Всі інгредієнти потрібно натерти на дрібній тертушці. Відкласти 1/3 крабових паличок (для прикрашання). Все інше змішати з майонезом. Посолити за смаком. Сформувати невеликі кульки. Обвалити кожну в подрібнених крабових паличках, які ви відкладали.

Закуска повинна постояти 1-2 години в холодильнику.

Гаряча закуска на Новий рік 2023: рулетики з кабачка

Інгредієнти:

1 кабачок;

1 яйце;

2 ст. ложки борошна;

5 ст. ложок молока;

1 упаковка плавленого сирка;

2 дольки часнику;

1 ст. ложка майонезу;

сіль, перець за смаком.

Гаряча закуска на Новий рік 2023: рулетики з кабачка / Фото: Instagram

Як готувати:

Кабачок потрібно нарізати на тоненькі слайси. Взбити яйце з молоком, додати борошоно і ретельно перемішати. Консистенція повинна бути однорідною, без грудочок. Посолити і поперчити. Кожен слайс обмакнути в клярі, обсмажити на сковороді з двох сторін до золотистої скоринки. Плавлений сирок натерти на тертушці, додати подрібнений часник і майонез. Розмішати. Можна також додати зелень за бажанням. На край кожного слайсу викласти 1 чайну ложку начинки, загорнути в рулетик.

Таку закуска на Новий рік смакує як гарячою, так і холодною.

Читайте також: