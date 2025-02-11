Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту

Внаслідок обстрілів з боку російських військ на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції була знеструмлена одна з двох ліній живлення, що забезпечують її роботу.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

"Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Наразі АЕС з’єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Енергетики зможуть розпочинати відновлення живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація", — йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що через ворожі обстріли на Запорізькій АЕС існує реальна загроза блекауту. Внаслідок атак відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з’єднують станцію з об’єднаною енергосистемою України. Він наголосив, що ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою через окупацію станції Росією, і тільки повернення України контролю над нею може забезпечити безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що питання деокупації ЗАЕС обговорять на першій зустрічі з росіянами.

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