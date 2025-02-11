Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута

В результате обстрелов со стороны российских войск на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции была обесточена одна из двух линий питания, обеспечивающих ее работу.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"В результате вражеских обстрелов обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. В настоящее время АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. Энергетики смогут начинать возобновление питания этой линией, как только позволит ситуация с безопасностью", — говорится в .

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что из-за вражеских обстрелов на Запорожской АЭС существует реальная угроза блэкаута. В результате атак отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих станцию с объединенной энергосистемой Украины. Он подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС остается угрожающей из-за оккупации станции Россией, и только возвращение Украины контроля над ней может обеспечить безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос о деоккупации ЗАЭС обсудят на первой встрече с россиянами.

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