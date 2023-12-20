Завтра ще тепло, а потім різка зміна погоди: прогноз на 21 грудня

Завтра, 21 грудня, в Україні ще буде тепло. А ось впродовж 22, 23 та 24 грудня температура повітря знизиться. Навіть до маленьких "мінусів".

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"У четвер істотних опадів не передбачається. Хіба що у західних та східних областях подекуди можливий незначний дощ чи мряка. У західних областях очікується сильний південно-західний вітер. На решті території - помірний", - зазначила вона.

Температура повітря найнижчою передбачається у Карпатах, на Закарпатті та на сході, вдень +1+4 градуси.

У більшості областей України ще трохи тепліше, завтра +4+8 , на крайньому півдні до +10 градусів.

У Києві у четвер очікується ще порівняно тепла погода, до +4 градусів, без істотних опадів.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

Читайте також: