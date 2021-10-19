Зеленський хоче звільнити голову НБУ Шевченка

Причиною звільнення є незадовільна робота Шевченка.

Президент України Володимир Зеленський хоче звільнити голову правління Національного банку Кирила Шевченка і призначити нового. Причиною звільнення є незадовільна робота Шевченка.

Про це повідомляє Bloomberg з посланням на три джерела, які знайомі з планами Зеленського .

Також читайте МВФ відреагував на призначення Кирила Шевченка новим головою Нацбанку

Глава української держави не задоволений роботою Шевченка. Нагадаємо, раніше голова Нацбанку посперечався з деякими вищими керівниками банку, що призвело до низки відставок. Це викликало обурення західних донорів, включаючи Міжнародний валютний фонд.

Щоб звільнити його, Зеленський повинен надати підстави і схвалення парламенту. Пошуком кандидатів займається керівник апарату Зеленського Андрій Єрмак. За інформацією видання, поки немає вказівок на те, коли процес буде завершений.

Водночас Офіс Зеленського заперечив про зміни у верхній частині центрального банку як "чутку", заявивши, що офіційна заява буде тільки у разі прийняття будь-якого рішення про заміну Шевченка. У НБУ запевнили, що попереду "багато важливих завдань" і його команда "продовжує працювати над їх виконанням", пише видання.

Призначення Шевченка

Кирила Шевченка призначили на посаду голови Нацбанку України 16 липня 2020 року. Він став 11 головю Національного банку в історії незалежної України. До призначення на посаду голови центрального банку він працював на керівних посадах в державному банку "Укргазбанк", у тому числі з травня 2015 року – на посаді голови правління банку. Загалом Шевченко має 26 років досвіду роботи в банківській сфері.

Попередник Шевченка Яків Смолій пішов з посади, заявивши про тиск з боку влади.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання