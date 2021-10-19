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Зеленский хочет освободить от должности председателя НБУ Шевченка

Зеленский хочет освободить от должности председателя НБУ Шевченка

Причиной увольнения является неудовлетворительная работа Шевченка.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет освободить председателя правления Национального банка Кирилла Шевченка и назначить нового. Причиной увольнения является неудовлетворительная работа Шевченка.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с планами Зеленского.

Глава украинского государства не доволен работой Шевченка. Напомним, ранее глава Нацбанка поспорил с некоторыми высшими руководителями банка, что привело к ряду отставок. Это вызвало возмущение западных доноров, включая Международный валютный фонд.

Чтобы освободить его, Зеленский должен предоставить основания и одобрение парламента. Поиском кандидатов занимается руководитель аппарата Зеленского Андрей Ермак. По информацию издание, пока нет указаний на то, когда процесс будет завершен.

В то же время Офис Зеленского возразил об изменениях в верхней части центрального банка как "слух", заявив, что официальное заявление будет только в случае принятия любого решения о замене Шевченка. В НБУ заверили, что впереди "много важных задач" и его команда "продолжает работать над их выполнением", пишет издание.

Назначение Шевченко

Кирилла Шевченко назначили на должность главы Нацбанка Украины 16 июля 2020 года. Он стал 11 главой Национального банка в истории независимой Украины. До назначения на должность председателя Центрального банка он работал на руководящих должностях в государственном банке "Укргазбанк", в том числе с мая 2015 года — в должности председателя правления банка. В общем Шевченко имеет 26 лет опыта работы в банковской сфере.

Предшественник Шевченка Яков Смолий ушел с должности, заявив о давлении со стороны властей.

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