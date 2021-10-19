Зеленский хочет освободить от должности председателя НБУ Шевченка

Причиной увольнения является неудовлетворительная работа Шевченка.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет освободить председателя правления Национального банка Кирилла Шевченка и назначить нового. Причиной увольнения является неудовлетворительная работа Шевченка.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с планами Зеленского.

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Глава украинского государства не доволен работой Шевченка. Напомним, ранее глава Нацбанка поспорил с некоторыми высшими руководителями банка, что привело к ряду отставок. Это вызвало возмущение западных доноров, включая Международный валютный фонд.

Чтобы освободить его, Зеленский должен предоставить основания и одобрение парламента. Поиском кандидатов занимается руководитель аппарата Зеленского Андрей Ермак. По информацию издание, пока нет указаний на то, когда процесс будет завершен.

В то же время Офис Зеленского возразил об изменениях в верхней части центрального банка как "слух", заявив, что официальное заявление будет только в случае принятия любого решения о замене Шевченка. В НБУ заверили, что впереди "много важных задач" и его команда "продолжает работать над их выполнением", пишет издание.

Назначение Шевченко

Кирилла Шевченко назначили на должность главы Нацбанка Украины 16 июля 2020 года. Он стал 11 главой Национального банка в истории независимой Украины. До назначения на должность председателя Центрального банка он работал на руководящих должностях в государственном банке "Укргазбанк", в том числе с мая 2015 года — в должности председателя правления банка. В общем Шевченко имеет 26 лет опыта работы в банковской сфере.

Предшественник Шевченка Яков Смолий ушел с должности, заявив о давлении со стороны властей.

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