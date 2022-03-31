Зеленський відкликає дипломатів з Марокко та Грузії

Президент вважає, що зараз українські дипломати зараз втрачають дорогоцінний час.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відкликання українських послів з Марокко та Грузії.

Про це він сказав у своєму зверненні.

Президент вважає, що зараз українські дипломати втрачають дорогоцінний час на дипломатичному фронті і більше потрібні в Україні на тлі російської агресії.

"Є ті, хто працює разом з усіма заради оборони держави. Заради того, щоб Україна могла відвоювати своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно втрачає час лише на те, щоб залишатися на посаді. Сьогодні я підписав указ про відкликання такої людини, про відкликання такого посла з Марокко. Також повернули посла з Грузії. За всієї поваги – не буде зброї, не буде санкцій, не буде перешкод для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів про свої контакти з міжнародними партнерами та повідомив про пріоритети дипломатичної роботи.