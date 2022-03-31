Зеленский отзывает дипломатов из Марокко и Грузии

Президент считает, что сейчас украинские дипломаты сейчас теряют драгоценное время.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отзыве украинских послов из Марокко и Грузии.

Об этом он сказал в своем обращении.

Президент считает, что сейчас украинские дипломаты теряют драгоценное время на дипломатическом фронте и больше нужны в Украине на фоне российской агрессии.

"Есть те, кто работает вместе со всеми ради обороны государства. Ради того, чтобы Украина могла отвоевать свое будущее. Мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто зря теряет время только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал указ об отзыве такого человека, об отзыве такого посла из Марокко. Также вернули посла из Грузии. При всем уважении – не будет оружия, не будет санкций, не будет препятствий для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу", — заявил Зеленский .

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих контактах с международными партнерами и сообщил о приоритетах дипломатической работы.