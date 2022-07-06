Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

Це перший візит ірландського прем'єра до України за час відносин двох країн.

Про це президент Зеленський повідомив у Telegram.

"Вітаю в Україні Прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна! Дякую, що в цей визначальний для нашої держави час Ірландія - поруч", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що очільник Кремля Володимир Путін погодився взяти участь в саміті G20. Відомо, що на цю зустріч також запрошений і президент України Володимир Зеленський.

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