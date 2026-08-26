День жалоби в Чернігові! "Кріт" у ЗСУ! Візова пауза в США! | ТСН 18:00 26 серпня

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У випуску ТСН о 18.00 від 26 серпня 2026 року: наслідки нічного терору та день жалоби в Чернігові через атаку безпілотників, що забрала життя дитини та матері. Ви дізнаєтесь, за які заслуги Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи, чому США раптово поставили на паузу видавання імміграційних віз по всьому світу та що за військовий об’єкт терміново зводить Білорусь біля українського кордону. Також у випуску: затримання небезпечного агента-коригувальника в лавах ЗСУ, ліквідація міжнародного наркосиндикату "Рубікон" та несподіване поповнення в родині президента.