У весільній сукні на співбесіду на нову посаду: вчителька вразила комісію своєю появою та фаховістю

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Ця історія підкорила соцмережі: молода вчителька іноземних мов прийшла на конкурс на посаду директора гімназії просто у весільній сукні! Поки гості збиралися в ресторані, Юлія Серебрякова успішно захищала стратегію розвитку закладу, а вже за годину стала дружиною. Дивіться у сюжеті журналістки ТСН Дар’ї Назарової, як за один день кардинально змінилося життя запорізької освітянки та чому наречений зовсім не здивувався такому вчинку коханої.