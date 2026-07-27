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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
808

Потап і Настя обурили виступом в Юрмалі: співали російською і не згадали про Україну

Потап і Настя обурили виступом в Юрмалі: співали російською і не згадали про Україну

Потап і Настя обурили виступом в Юрмалі: співали російською і не згадали про Україну

Репер Потап та співачка Настя Каменських 26 липня виступили на фестивалі латвійської виконавиці Лайми Вайкуле в Юрмалі. Однак артисти обурили своєю поведінкою. Зокрема, вони співали виключно російською і цією ж мовою спілкувалися. Вони жартома збирали собі гроші у зали, нібито їм треба купити нові костюми, та жодного разу не згадали про Україну.

Дата публікації
Кількість переглядів
808

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