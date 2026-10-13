Старт гучного процесу щодо підриву "Північних потоків": Німеччина судить українського військового

Реклама

У Німеччині розпочинається один із найгучніших міжнародних процесів десятиліття – справа про підрив газопроводів "Північний потік" на дні Балтійського моря. На лаві підсудних у Вищому земельному суді Гамбурга опинився українець та чинний офіцер ЗСУ Сергій Кузнєцов. Федеральна прокуратура ФРН висуває йому звинувачення у воєнному злочині, стверджуючи, що він нібито керував диверсійною групою водолазів на яхті "Андромеда". Якщо німецький суд визнає провину офіцера, Москва вже готується виставити Україні позови на сотні мільярдів євро компенсацій. Проте захист заявляє про відсутність прямих доказів, психологічний тиск на українця у в’язниці та наголошує на підписці про нерозголошення, яка унеможливлює його свідчення. Чи є у слідства реальні факти, чому польський суд раніше відмовився видавати підозрюваних і як справа використовується у політичній боротьбі в самій Німеччині – дивіться ексклюзивний репортаж власної кореспондентки ТСН у Німеччині Наталії Фібріг.