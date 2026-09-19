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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
43

Тричі вгатили в одне місце! Жахіття в Одесі! Людей врятувало диво

Тричі вгатили в одне місце! Жахіття в Одесі! Людей врятувало диво

Тричі вгатили в одне місце! Жахіття в Одесі! Людей врятувало диво

Вночі росіяни втретє вдарили по офісній будівлі в середмісті Одеси, яку напередодні ввечері вже атакували реактивними безпілотниками. Внаслідок прильотів десятеро людей зазнали поранень, серед потерпілих — двоє рятувальників, які потрапили під повторний удар ворога. Більше про потрійний удар по Одесі та стан поранених — у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука, який одним із перших опинився на місці атаки.

Дата публікації
Кількість переглядів
43

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