Звичного миру не буде?! Перемовини, фронт і новий сценарій для України | ВАРТА

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У новому випуску суспільно-політичного проєкту «ВАРТА» ведучі Євген Плінський та Марія Васильєва разом із політологом-міжнародником Дмитром Корнієнком та політичним аналітиком Ярославом Божком розбирають ключові виклики для України: кулуарні сигнали щодо перемовин, геополітичні маневри партнерів, підготовку до найскладнішої зими та стратегію фронту у затяжній війні на виснаження.