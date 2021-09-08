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Випуск ТСН.19:30 за 8 вересня 2021 року
Випуск ТСН.19:30 за 8 вересня 2021 року
Новини України: в уманському гуртожитку під час пожежі постраждали студенти – чому загорілося
Сюжети випуску
Новини України: в уманському гуртожитку під час пожежі постраждали студенти – чому загорілося
Новини України: медики намагаються врятувати життя 7-річної дівчинки, яку збив скутер
Новини України: чоловік і його тітка намагалися болгаркою розрізати боєприпас - і той вибухнув
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Коронавірус в Україні: через ріст захворюваності влада може запровадити "жовту" зону
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Новини України: у Києві організовують перший об’єднаний марш містян через свавілля забудовника
Новини України: банери з боржниками - чиновників оштрафували за поширення персональних даних
ТСН покаже спецпроєкт про людський мозок
Новини України: у Дніпрі сталася стрілянина через дівчину, яка зайшла до магазину без маски
Новини України: Полтавський суд оголосив 19-річній дівчині арешт без права на заставу
Новини України: Юлія Бабич – мати доньки Олега Сенцова – дала ексклюзивне інтерв`ю
Новини України: Юрко з благодійного проєкту "Здійсни мрію" нарешті побачив море
Новини України: Верховна Рада закликала світ не визнавати вибори в окупованому Криму
Новини України: двоє братів разом воюють на Сході, але не можуть зустрітися
Новини України: у Києві оновили пам`ятник білорусам, які загинули за нашу державу
Новини України: у Чернігові жителі потерпають через помилки у назві своєї вулиці
Новини України: у Миколаєві скаржаться на питну воду із запахом плісняви та фекалій
Новини України: "їжа богів" – як вирощують амарант та чим він корисний
Новини світу: батько Брітні Спірс подав запит до суду про припинення опікунства
Новини світу: наймолодший єпископ Іспанії зрікся сану через жінку
Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 8 вересня 2021 року (повна версія жестовою мовою)
Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 8 вересня 2021 року (повна версія)
Погана вода, тренди манікюру, дитина Сенцова та інше, - у випуску ТСН.19:30 за 8 вересня 2021 року
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