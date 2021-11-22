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Випуск ТСН.Ранок за 22 листопада 2021 року
Випуск ТСН.Ранок за 22 листопада 2021 року
Наслідки негоди: близько сотні населених пунктів по всій країні лишилися без світла
Сюжети випуску
Наслідки негоди: близько сотні населених пунктів по всій країні лишилися без світла
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Коали опинилися на межі вимирання
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Новини Житомирської області: медики борються за життя п'ятьох людей, які постраждали в ДТП
Новини світу: у штаті Вісконсин позашляховик на повній швидкості зніс учасників різдвяного параду
У Києві школярі повертаються за парти – пряме включення
Новини Рівного: діти з особливими потребами відтепер безкоштовно можуть відвідувати басейн
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Новини світу: у США позяшляховик на повній швидкості влетів в учасників різдвяного параду
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