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У Венеції протестували гондольєри: що вимагали

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У Венеції протестували гондольєри: що вимагали

Associated Press

Вони зібралися у венеційській затоці на своїх човнах.

У Венеції протестували гондольєри.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 22 листопада.

Зазначається, що гондольєри вимагають, аби в затоку не заходили великі кораблі, зокрема, круїзні лайнери. Кажуть, що гігантські судна спричиняють хвилі, через які маленькими човнами важко кермувати. Крім того, вони забруднюють акваторію.

Протестувальники вимагали від місцевих чиновників негайних дій, щоб краще контролювати ситуацію.

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