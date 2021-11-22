В Венеции протестовали гондольеры: что требовали

В Венеции протестовали гондольеры: что требовали

Они собрались в венецианском заливе на своих лодках.

В Венеции протестовали гондольеры.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 22 ноября.

Отмечается, что гондольеры требуют, чтобы в залив не заходили большие корабли, в частности круизные лайнеры. Говорят, что гигантские суда приводят к волнам, из-за которых маленькими лодками трудно управлять. Кроме того, они загрязняют акваторию.

Протестующие требовали от местных чиновников срочных действий, чтобы лучше контролировать ситуацию.

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