В Венеции протестовали гондольеры: что требовали

Они собрались в венецианском заливе на своих лодках.
В Венеции протестовали гондольеры.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 22 ноября.
Отмечается, что гондольеры требуют, чтобы в залив не заходили большие корабли, в частности круизные лайнеры. Говорят, что гигантские суда приводят к волнам, из-за которых маленькими лодками трудно управлять. Кроме того, они загрязняют акваторию.
Протестующие требовали от местных чиновников срочных действий, чтобы лучше контролировать ситуацию.
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