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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
Телемарафон | Випуск ТСН за 11 липня 2022 року
Телемарафон | Випуск ТСН за 11 липня 2022 року
Телемарафон | Випуск ТСН за 11 липня 2022 року
На світанку пролунав вибух у центрі Харкова – російська ракета частково зруйнувала 6-поверхівку
Сюжети випуску
На світанку пролунав вибух у центрі Харкова – російська ракета частково зруйнувала 6-поверхівку
Мапа війни на 11 липня: найважчі бої на Слов’янському напрямку
Замінована країна: скільки часу піде на розмінування України та як розрізняти вибухові пристрої
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Російська ракета влучила в харківську школу – чи зможуть тепер там вчитися діти
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Удар по місту Часів Яр: рятувальники другу добу розбирають завали
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Мовчання світу: на саміті G20 Росію не назвали країною-агресоркою
Очільниця британського МЗС офіційно побореться за крісло прем'єра
Ворожий "Іскандер" зніс третину школи в Харкові – історії тамтешніх вчителів
Цигарки, айкоси та кальяни під забороною: в Україні - нові правила куріння
Скільки українців ніколи не повернуться додому з-за кордону - соціолог Олексій Антипович у ТСН
Телемарафон | Випуск ТСН 06:00 за 11 липня 2022 року
Телемарафон | Випуск ТСН 7:00 за 11 липня 2022 року
Телемарафон | Випуск ТСН 08:00 за 11 липня 2022 року
Обстріл Харкова, провокації РФ, турбіни розбрату та інше - у спецвипуску ТСН за 11 липня 2022 року.
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