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Телемарафон | Випуск ТСН за 11 липня 2022 року

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Телемарафон | Випуск ТСН за 11 липня 2022 року

На світанку пролунав вибух у центрі Харкова – російська ракета частково зруйнувала 6-поверхівку

Сюжети випуску

Обстріл Харкова, провокації РФ, турбіни розбрату та інше - у спецвипуску ТСН за 11 липня 2022 року.

    

 
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