«Українська команда» передасть військовим підрозділам майже 300 дронів-камікадзе

Волонтерський штаб «Українська команда» отримав від виробників та передає на передову близько 300 дронів-камікадзе, на які донатили українці під час «дрон-марафону».

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Нещодавно ми провели національний дрон-марафон, в якому завдяки вам змогли придбати майже 300 дронів та 10 наземних станцій керування безпілотниками. Це велика партія! Сьогодні ці дрони їдуть на передову. А вже завтра ця «зграя» полетить на голови окупантам», - заявив керівник «Української команди» Артур Палатний.

Кожна така «пташка» - це мінус ворожий танк, БТР, вантажівка. Це плюс 5-10 нових глядачів на концерті в Кобзона, зазначив Палатний.

«Наші захисники та ударні дрони сьогодні змінюють хід війни. А ми, «Українська команда», разом з вами їм допомагаємо», - наголосив керівник волонтерського штабу.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» оголосила національний дрон-марафон до Дня Незалежності. За перші дні українці задонатили на дрони майже 6 млн гривень.

Також повідомлялося, що «Українська команда» передала партію дронів-камікадзе представникам Головного управління розвідки.