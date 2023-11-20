Де в Україні погіршиться погода: прогноз на вівторок, 21 листопада

Завтра, 21 листопада, в Україні погода буде холодною, але не у всіх регіонах.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У західних областях ніч буде трохи теплішою, 0...+4°С. А вдень ще потеплішає і температура повітря підвищиться до +4...9°С. У Карпатах - сніг.

Опади дійдуть також до Вінниччини та Житомирщини, дощ часом переходитиме у мокрий сніг. Решта території України завтра утримається від опадів.

Температура повітря передбачається низькою: вночі -1...6°С, на крайній півночі до -5...8°С, а вдень від -3°С до +3°С. У південній частині вдень очікується +4...9°С, а в Криму до +10°С.

Найхолоднішими ночами в Україні будуть 22 та 23 листопада: -5...12°С, на півночі та північному сході можливо до -12...14°С.

"Опадів у нас побільшає 25-26 листопада, до України увірветься черговий активний циклон із дощами, мокрим снігом та сильним вітром", - зазначила вона.

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