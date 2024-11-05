Військові США розробляють програму протидії гіперзвуковій зброї: деталі

Наразі програма переходить до наступної фази розробки
Агентство протиракетної оборони США (MDA) спільно з корпорацією Northrop Grumman розробляє перший у своєму роді оборонний засіб протидії гіперзвуковим ракетам.
Про це пише портал Northrop Grumman.
Зазначається, що ііноваційна система захисту має стати першою у своєму роді, спеціально розробленою для нейтралізації гіперзвукових загроз, які стають все більш впливовими у сучасних конфліктах.
"GPI являє собою значний технологічний стрибок у протиракетній обороні зі значним потенціалом відігравати ключову роль у сценаріях майбутніх конфліктів", - йдеться в повідомленні.
Наразі програма переходить до наступної фази розробки, Northrop Grumman зосередиться на кількох критичних аспектах.
"Ця інноваційна система захисту має стати першою у своєму роді, спеціально розробленою для нейтралізації гіперзвукових загроз, які стають все більш впливовими у сучасних конфліктах", - вказано в повідомленні.
Раніше стало відомо, що хто фінансуватиме нову ракетну програму України.