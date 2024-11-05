Военные США разрабатывают программу противодействия гиперзвуковому оружию: детали

В настоящее время программа переходит к следующей фазе разработки

Агентство противоракетной обороны США (MDA) совместно с корпорацией Northrop Grumman разрабатывает первое в своем роде оборонное средство противодействия гиперзвуковым ракетам.

Об этом пишет портал Northrop Grumman.

Отмечается, что инновационная система защиты должна стать первой в своем роде специально разработанной для нейтрализации гиперзвуковых угроз, которые становятся все более влиятельными в современных конфликтах.

"GPI представляет собой значительный технологический скачок в противоракетной обороне со значительным потенциалом играть ключевую роль в сценариях будущих конфликтов", — говорится в сообщении.

В настоящее время программа переходит к следующей фазе разработки, Northrop Grumman сосредоточится на нескольких критических аспектах.

"Эта инновационная система защиты должна стать первой в своем роде, специально разработанной для нейтрализации гиперзвуковых угроз, становящихся все более влиятельными в современных конфликтах", — говорится в сообщении.

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