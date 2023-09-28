Чому психічне здоров’я важливе - розповідає експертка

ТСН.ua продовжує серію публікацій про важливість психічного здоров'я.

Про важливість психічного здоров’я розповіла Лариса Засєкіна, докторка психологічних наук, професорка Волинського національного університету імені Лесі Українки, директорка Українського центру психотравми.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, психічне здоров’я – це емоційне, психологічне та соціальне благополуччя людини, яке охоплює різні аспекти її життя, включаючи думки, почуття, поведінку та стосунки з іншими людьми. Як бачимо, психічне здоров’я – це не про відсутність психічних розладів, а радше про повноцінне функціонування людини в різних сферах її життя. Психічне здоров’я характеризується станом емоційної стійкості, ефективним подоланням життєвих викликів, самоцінністю та здатністю підтримувати здорові стосунки.

Важливо розуміти, ми можемо впливати на ключові компоненти благополуччя, а відтак, психічного здоров’я. До слова, емоційне благополуччя досягається з допомогою використання різних технік емоційної саморегуляції, зокрема медитації, тілесної релаксації, майндфулнес терапії тощо. Соціальне благополуччя залежить від нашої соціальної активності, приділення достатньої уваги людям, яких ми любимо і які люблять нас. Самоцінність також підкріплюється, наприклад, веденням щоденника про свої досягнення, навіть найдрібніші дії, але які вартували нам зусиль й принесли комусь користь.

Тому не забуваймо, що психічне здоров’я навіть за умов несприятливої генетичної спадковості, може зміцнюватися нашими «духовними вправами». Як результат, ці нарощені «духовні м’язи» можуть бути дуже стійким каркасом нашої витривалості й відновлюваності навіть у найнесприятливіших для цього обставинах. Пам’ятаймо, що життєстійкість є ключовим фактором психічного здоров’я та благополуччя. А з нею не народжуються, вона зміцнюється упродовж життя.

Сьогодні часто чуємо про ментальне здоров’я. Чи є відмінність між ментальним і психічним здоров’ям? Ні, відмінностей немає. Класично в академічному середовищі й повсякденному житті ми застосовували термін «психічне здоров’я», я й надалі є прихильницею саме цього терміну. Водночас очевидно, існує думка, що термін «ментальне здоров’я» породжує менше негативних асоціацій, тому є своєрідним способом подолання стигми щодо осіб із психічними захворюваннями.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що, на думку ВООЗ, кожному четвертому українцеві загрожує психічний розлад на тлі війни.

Раніше ТСН.ua писав, як пережити ситуацію невідомості, якщо рідна людина зникла під час війни.