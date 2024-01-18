Переїдання: чому з'являється і чим воно небезпечне

Переїдання небезпечне не лише зайвою вагою. Важливо запам'ятати, що від нього бувають й інші наслідки.

Переїдання: чим воно може бути викликане

Переїдання може бути викликане різними причинами. Серед них можна назвати:

стрес — багато людей "заїдають" проблеми і поганий настрій смачними стравами;

строгі дієти і нерегулярне харчування — найчастіше вони ведуть до зривів, а відчуття насичення настає надто пізно;

деякі захворювання та гормональні порушення;

розлад харчової поведінки;

постійне недосипання.

Чим небезпечне переїдання: наслідки

Переїдання — це не лише зайві кілограми на вагах. Воно тягне за собою зміну в зовнішності та проблеми із здоров'ям.

Погіршується робота внутрішніх органів

Внутрішнім органам доводиться працювати у посиленому режимі, а тому порушується функціонування всіх систем в організмі. Що відбувається з шлунком, коли людина переїдає? Шлунок є еластичним органом, а тому через постійне переїдання він розтягується і його звичного обсягу починає не вистачати для того, щоб відчути ситість. Підривається і здоров'я печінки, адже підвищується ризик розвитку жирового гепатозу.

Відбувається підвищення холестерину

Що відбувається з шлунком, коли людина переїдає / Фото: Pexels

Особливо небезпечним є те, що підвищуються показники ліпопротеїнів високої щільності, адже вони в народі ще називаються "поганим" холестерином. Це призводить до розвитку інфарктів, інсультів, атеросклерозу та інших проблем з серцево-судинною системою.

Підвищується артеріальний тиск

Саме через переїдання найчастіше підвищується артеріальний тиск, що також призводить до погіршення роботи серця. Особливо, якщо враховувати, що часто ми переїдаємо не надто корисною для здоров'я їжею.

Змінюється зовнішній вигляд шкіри

Через постійне переїдання збільшується вага, через що страждає і наш зовнішній вигляд. Зокрема, шкіра втрачає свою еластичність і пружність, з'являються дефекти у вигляді розтяжок. Також відбувається зміна гормонального фону, що може спричинити появу вугрів, подразнень і висипань на шкірних та слизових покривах. А ще надмірне споживання їжі призводить до появи ранніх зморшок.

Страждають наші суглоби

Чим вище вага, тим важче доводиться опорно-руховому апарату. Через порушення правил здорового харчування, постійні переїдання, нестачу мікро- і макроелементів, відбуваються збої в роботі організму. Лише збалансоване та помірне харчування допоможуть позбавити багатьох захворювань і проблем.

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