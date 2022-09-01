Що буде, якщо їсти картоплю щодня: 7 маловідомих фактів про "другий хліб"

Картопля здатна і захистити від хвороб, і нашкодити, все залежить від того, як її приготувати та споживати. Про корисні властивості картоплі, про маловідомі цікаві факти читайте в матеріалі ТСН.ua

Корисні властивості картоплі

Картопля та онкологія

Мало хто знає, що картопля багата на поліфеноли, речовини, що здатні захистити організм від раку і мають антиоксидантні властивості. Але це в жодному разі не стосується приготованого у фритюрі коренеплоду, картопля фрі, навпаки, є відомим канцерогеном.

Картопля для схуднення

Для тих, хто бажає схуднути, дієтологи з Тель-Авівського університету радять налягати на печену картоплю. Річ у тому, що печена картопля багата калієм, який, дуже важливий для схуднення. Згідно з дослідженнями, збільшення калію в раціоні на 25%, допомагає схуднули легше та швидше. Достатньо однієї картоплини на день, щоб доросла людина отримала 10% необхідної добової дози калію.

Крім того, картопля багата на клітковину, яка необхідна для нормального травлення. Звичайно, якщо ви вирішили худнути, не відмовляючись від картоплі, то головне правило – вписувати будь-яку страву у свою денну норму калорій.

Картопля для «сердечників»

Вчені з'ясували, що картопля є корисним продуктом для людей із підвищеним тиском. Для регуляції тиску найкорисніші печена і варена картопля. Саме у такому вигляді вона ефективніше виводить з організму зайвий натрій.

Картопля від інсульту

Картопля дуже корисна для серця — коренеплід містить багато антиоксидантів, які захищають серцево-судинну систему від впливу вільних радикалів, велика кількість клітковини дозволяє знизити рівень шкідливого холестерину в організмі та захищає від атеросклерозу. Нарешті, значна кількість калію у складі допомагає вберегти серце від інсульту. Однак, все це не стосується картопляних страв, приготованих на сковороді з великою кількістю олії.

Картопля зміцнює кістки

Картопля - джерело фосфору, у 100 г картоплю міститься 50-60 міліграмів фосфору, від якого залежить обмін вуглеводів. Тканини скелета утворюються із фосфорнокислих солей, а нестача фосфору може стати причиною рахіту.

Шкода від картоплі

Картопля та цукор

М'яко кажучи, картопля — не найкращий продукт для тих, хто страждає на цукровий діабет. Вся справа у високому глікемічному індексі (ГІ). Смажена картопля майже повністю втрачає крохмаль і в організмі перетворюється на швидкі вуглеводи. Після тарілки такої страви цукор у крові різко підскакує.

Шкода зубам та ниркам

Крохмаль, яким дуже багатий коренеплід, продукує молочну кислоту, а вона, своєю чергою, сприяє руйнуванню зубної емалі, підвищує ризик карієсу. Через те, що картопля багата на калій, людям з хворими на нирки краще назавжди відмовитися від картоплі. Не кажучи вже про смажену картоплю, а також дерунів і фрі, будь-який продукт, приготовлений у фритюрі або з великою кількістю олії, небезпечний для нирок.

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