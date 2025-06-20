Схуднення: які солодощі можна їсти

Мармелад можна їсти під час схуднення / © Pixabay

Реклама

Під час схуднення обмеження солодкого, а тим більше відмова від нього для, може стати найважчим кроком. Крім того, солодка їжа стимулює центр задоволення у мозку, буквально викликаючи емоційну залежність від споживання цукру.

Дієтологи кажуть, що можна худнути із задоволенням, не відмовляючись від смаколиків.

Солодощі, які можна їсти під час схуднення

Горіхи та сухофрукти

Реклама

Ці незамінні продукти нададуть смак навіть самої прісної страви. Крім того, сухофрукти добре очищають кишечник за рахунок великого вмісту клітковини.

Найсолодшими сухофруктами є фініки. У них міститься до 70% сахарози та фруктози та понад 20 амінокислот та вітамінів. Також вони сприяють зміцненню емалі зубів, відновлюють мікрофлору кишківника та підтримують діяльність мозку.

Мед

Це основний замінник цукру. Він сприяє покращенню метаболізму, перешкоджає відкладенню жирів. Вживання двох столових ложок на день цього солодкого продукту відмінно позначиться на самопочутті і буде дуже корисним для організму.

Реклама

Фрукти та ягоди

Свіжі або запечені фрукти будуть чудовою заміною на солодощі. Будьте обережні, тому що в бананах, хурмі та винограді міститься багато калорій. Груші, дині, кавуни, цитрусові, яблука, абрикоси та персики містять у собі мінімальну кількість калорій.

Гіркий шоколад

Це чудовий антидепресант, який допомагає регулювати артеріальний тиск, зміцнює судини серця та покращує стан організму. Корисний шоколад має містити щонайменше 72% какао-бобів. На день достатньо з’їдати 30 грамів шоколаду.

Реклама

Суфле та желе

Цей десерт не містить жирів, а загальна калорійність дуже низька. До того ж, він багатий на желатин, який корисний для м’язів, зв’язок і сухожиль. Желе покращує зовнішній вигляд шкіри, надає нігтям блиску, а волоссю міцність. Яблучне желе здатне виводити токсини з організму.

Мармелад

Ці чудові ласощі містять у собі корисні речовини — пектини, які допомагають знизити рівень холестерину в крові, покращують роботу шлунка і виводять токсини. Найбільше пектину міститься в яблучному, сливовому та абрикосовому мармеладі.

Реклама

Раніше ми писали, як можна схуднути на кефірі за три дні. Більше про це читайте у новині.