Похудение: какие сладости можно есть

Мармелад можно есть во время похудения / © Pixabay

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Во время похудения ограничение сладкого, а тем более отказ от него, может стать самым трудным шагом. Кроме того, сладкая пища стимулирует центр удовольствия в мозге, буквально вызывая эмоциональную зависимость от потребления сахара.

Диетологи говорят, что можно худеть с удовольствием, не отказываясь от вкусностей.

Сладости, которые можно есть во время похудения

Орехи и сухофрукты

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Эти незаменимые продукты придадут вкус даже самому пресному блюду. Кроме того, сухофрукты хорошо очищают кишечник за счет большого содержания клетчатки.

Самыми сладкими сухофруктами есть финики. В них содержится до 70% сахарозы и фруктозы и более 20 аминокислот и витаминов. Они способствуют укреплению эмали зубов, восстанавливают микрофлору кишечника и поддерживают деятельность мозга.

Мед

Это основной заменитель сахара. Он способствует улучшению метаболизма, препятствует отложению жиров. Употребление двух столовых ложек в день этого сладкого продукта отлично отразится на самочувствии и будет очень полезным для организма.

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Фрукты и ягоды

Свежие или запеченные фрукты будут превосходной заменой на сладости. Будьте осторожны, потому что в бананах, хурме и винограде содержится много калорий. Груши, дыни, арбузы, цитрусовые, яблоки, абрикосы и персики включают в себя минимальное количество калорий.

Горький шоколад

Это отличный антидепрессант, который помогает регулировать АД, укрепляет сосуды сердца и улучшает состояние организма. Полезный шоколад должен содержать не менее 72% какао-бобов. В день достаточно съедать 30 г шоколада.

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Суфле и желе

Этот десерт не содержит жиров, а общая калорийность очень низкая. К тому же, он богат желатином, который полезен для мышц, связок и сухожилий. Желе улучшает внешний вид кожи, придает ногтям блеск, а волосам прочность. Яблочное желе способно выводить токсины из организма.

Мармелад

Это замечательное лакомство включает в себя полезные вещества — пектины, которые помогают снизить уровень холестерина в крови, улучшают работу желудка и выводят токсины. Больше пектина содержится в яблочном, сливовом и абрикосовом мармеладе.

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