Як допомогти собі у разі зубного болю

Як допомогти собі у разі зубного болю

Щодо першої допомоги у разі виникнення зубного болю, публікуємо стислу інструкцію дій.

Як допомогти собі, якщо у вас розболівся зуб, а професійна допомога стоматолога поки не доступна?..

МОЗ надає поради.

Однак запам'ятайте: якщо зубний біль триває понад годину — потрібно звернутися до лікаря.

Додамо, що нехтування здоров’ям порожнини рота може призвести до набагато серйозніших проблем, ніж карієс.

Погана гігієна порожнини рота спричиняє розвиток аутоімунних захворювань, таких як артрит і цукровий діабет 1 типу, а також кардіометаболічних розладів, таких як діабет 2 типу та гіпертонія.

«Погане здоров’я порожнини рота є надзвичайно поширеним явищем, як у Британії, так і в усьому світі», – каже один із авторів дослідження доктор Джохт Сінгх Чандан з Інституту прикладних досліджень охорони здоров’я Бірмінгемського університету.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями в Україні.