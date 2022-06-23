Як допомогти у разі опіків й укусів змій та павуків

Міфи про надання домедичної допомоги.
Розвінчуваємо міфи, яких у домедичній допомозі достатньо багато. Тож, що робити у разі опіків й укусів змій та павуків.
Про це пишуть фахівці МОЗ.
Нагадаємо, станом на 14 червня 2022 року в Україні зареєстровано 26 звернень по медичну допомогу, пов’язаною з ураженням зміїною отрутою.
Серед постраждалих чотири дитини до 17 років і десять жінок. Звернення надходили зі Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької, Полтавської та Чернівецької областей. Летальних випадків зареєстровано не було. У той час як станом на 31 травня 2022 року було зафіксовано 8 випадків укусів змій.
В інфографіці — основні помилки, яких припускаються під час надання домедичної допомоги у разі укусів змій і павуків, а також у випадку опіків.
Обирайте одяг, що захистить від укусів. Це повинні бути довгі штани із цупкої тканини, високі черевики. Штани потрібно заправити у взуття.
Не робіть різких рухів і не наближайтеся. Якщо побачили поруч змію, краще завмерти і зачекати, поки вона відповзе, або без різких рухів відійти убік.
Тим більше не намагайтеся зловити чи вбити змію. Змії не нападають першими, а проявляють агресію лише у разі небезпеки.