Як допомогти у разі опіків й укусів змій та павуків

Як допомогти у разі опіків й укусів змій та павуків

Міфи про надання домедичної допомоги.

Розвінчуваємо міфи, яких у домедичній допомозі достатньо багато. Тож, що робити у разі опіків й укусів змій та павуків.

Про це пишуть фахівці МОЗ.

Нагадаємо, станом на 14 червня 2022 року в Україні зареєстровано 26 звернень по медичну допомогу, пов’язаною з ураженням зміїною отрутою.

Серед постраждалих чотири дитини до 17 років і десять жінок. Звернення надходили зі Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької, Полтавської та Чернівецької областей. Летальних випадків зареєстровано не було. У той час як станом на 31 травня 2022 року було зафіксовано 8 випадків укусів змій.

В інфографіці — основні помилки, яких припускаються під час надання домедичної допомоги у разі укусів змій і павуків, а також у випадку опіків.

Обирайте одяг, що захистить від укусів. Це повинні бути довгі штани із цупкої тканини, високі черевики. Штани потрібно заправити у взуття.

Не робіть різких рухів і не наближайтеся. Якщо побачили поруч змію, краще завмерти і зачекати, поки вона відповзе, або без різких рухів відійти убік.

Тим більше не намагайтеся зловити чи вбити змію. Змії не нападають першими, а проявляють агресію лише у разі небезпеки.

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