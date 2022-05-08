Як отримати медичну допомогу в Угорщині

Як отримати медичну допомогу в Угорщині

Через війну РФ проти України чимало громадян вимушені були виїхати за кордон, в тому числі й до Угорщини.

МОЗ інформує, як отримати медичну допомогу в Угорщині.

Як зазначили у відомстві, спершу потрібно отримати статус тимчасового захисту в країні.

Важливо додати, що за посиланням можна знайти вичерпну інформацію про те, як отримати статус тимчасового захисту в країні.

Нагадаємо, під час лікування в Україні в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.