Через війну РФ проти України чимало громадян вимушені були виїхати за кордон, в тому числі й до Угорщини.
МОЗ інформує, як отримати медичну допомогу в Угорщині.
Як зазначили у відомстві, спершу потрібно отримати статус тимчасового захисту в країні.
Важливо додати, що за посиланням можна знайти вичерпну інформацію про те, як отримати статус тимчасового захисту в країні.
Нагадаємо, під час лікування в Україні в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.
Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.