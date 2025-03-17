Японські вчені знайшли ключ до вічної молодості: про це варто знати

Експерти з Університету Осаки (Японія) зробили дивовижне відкриття і заявили про наближення до розгадки таємниці вічного життя.

Дослідники вивчили роль білка AP2A1 у процесі старіння і визначили, що він є ключовим в його активації. Японські вчені наголошують, що коли видалити цей білок зі старих клітин, починаються процеси омолодження організму.

За даними дослідження, з віком в організмі людини накопичуються сенесцентні клітини, їх називають "зомбі-клітинами". Вони припиняють ділитися, однак виділяють речовини, що стають причиною запальних процесів. Науковці вважають ці клітини каталізаторами розвитку старечих захворювань, включаючи артрит і деменцію.

Японським ученим вдалося виявити, що саме білок AP2A1 відіграє ключову роль у підтримці структури цих "зомбі-клітин". І коли рівень цієї білкової сполуки знижується, сенесцентні клітини відновлюють процес поділу, фактично омолоджуючи організм. І хоча повної перемоги над процесами старіння ще немає, однак це відкриття має колосальне значення для розвитку сучасної медицини.

Так, учені зазначають, що експериментальна робота була проведена тільки на клітинах поза організмом, однак це дає розуміння механізму процесів старіння й допоможе віднайти напрямок для розробки ліків.

Проте більшість науковців скептично ставляться до цього відкриття, нагадуючи, що сенесцентні клітини виконують найважливішу захисну функцію. Адже вони запобігають неконтрольованому зростанню інших клітин. До того ж, наразі ще є мало даних про функціонування цього білка в клітинах усередині людського організму, бо дослідження проводилися в лабораторних умовах.

Експеримент японських науковців все ж таки відкриває захоплюючі перспективи у боротьбі зі старінням. Хоча рано стверджувати, що ключ до вічної молодості вже знайдено. Однак цілком можливо, що в недалекому майбутньому вчені все ж таки відкриють секрет вічного життя.

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