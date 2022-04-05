41-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро закликають робити правильний вибір.

Таро - це колода карт, що використовується з середини XV століття в різних частинах Європи для карткових ігор, у багатьох з яких грають і сьогодні. З кінця XVIII століття карти Таро стали використовуватись і для ворожіння.

У XX столітті, особливо в другій його половині, з'явилося безліч "нових" дизайнів колоди Таро, тому зараз важко не тільки перерахувати всі варіанти, але навіть назвати їх точне число. Значна їх частина є варіаціями на тему однієї з класичних колод, переважно Таро Райдера Вейта, але є й досить оригінальні "тематичні" дизайни.

Карти Таро відповідають на безліч запитань, але не можуть показати дату закінчення війни, адже під час ворожіння неможливо таке дізнатися. Проте водночас можна спіймати енергію певного дня та потрактувати її.

Що ж нас усіх чекає 5 квітня 2022 року у 41-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі карт Таро має традиційні три карти, які належать до молодших арканів Таро, тому вказують на більш побутові речі. Також серед них є так звана карта двору, котра може вказувати на конкретних людей.

Перша карта - "Паж кубків" відповідає за приховані можливості, що приховуються всередині кожної людини. По суті, у всіх нас є кілька шансів, щоб розкритися і реалізуватися. Деякі здатні за один раз заплатити в життя яскраві мрії, стати успішними і повністю реалізуватися.

Зараз ви зрозумієте, в якій ситуації опинилися, тому почніть мислити в вірному напрямку. Якщо раніше ви були обтяжені складностями і глухими кутами, то тепер будете бачити все ясно і легко поводитися з труднощами.

Карта говорить про те, що ви отримаєте запрошення на зустріч, помиритеся з добрим другом або старим товаришем. Також може йтися про теплі почуття до іншої людини.

Наступна карта - "Четвірка пентаклів" каже, що ви боїтеся змін. Це прагнення затримуватися в минулому і страхах перед майбутніми подіями. На жаль, це негативний стан для будь-якого живого людини, який відмовляється від реального життя і не готова рухатися в нове. Але світ постійно трансформується, і немає такої сили, яка зупинить процес або поверне все назад. Тому залишається тільки вчитися адаптуватися. Тому поверніть контроль над власним життям, перестаньте боятися і почніть рухатися до світлого майбутнього.

Наступна карта у розкладі - "Двійка жезлів" свідчить про "переосмислення". А оцінка власного життя та своїх можливостей ― не таке вже й просте заняття. Варто не помилитися при виборі подальших дій, адекватно оцінити співвідношення сил.

Карта говорить про те, що ви прагнете зберегти нейтралітет за всяку ціну. Але в поточній ситуації доведеться зробити вибір, виявити свій характер та висловити власну думку.

На перший погляд, здається, що ви опинилися в безвиході, але це всього лише закуток, з якого легко вибратися. Ви поки що не програли: йдеться про банальну зупинку та переосмислення отриманих результатів. Ви трохи втомилися і чомусь сприйняли втому як поразку. Вам комфортно всередині свого світу, але з нього доведеться рано чи пізно вибратися. Зовнішній світ небезпечніший, але в ньому так само багато і можливостей.

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