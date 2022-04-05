41-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро призывают делать верный выбор.

Таро – это колода карт, используемое с середины XV века в разных частях Европы для карточных игр, во многих из которых играют и сегодня. С конца XVIII столетия карты Таро стали использоваться и для гадания.

В XX веке, особенно во второй его половине, появилось множество "новых" дизайнов колод Таро, поэтому сейчас затруднительно не только перечислить все варианты, но даже назвать их точное число. Значительная их часть представляет собой вариации на тему одного из классических бревен, преимущественно Таро Райдера Уейта, но есть и довольно оригинальные "тематические" дизайны.

Карты Таро отвечают на множество вопросов, но не могут показать дату окончания войны, ведь во время гадания невозможно такое узнать. В то же время можно поймать энергию определенного дня и трактовать ее.

Что ж нас всех ждет 5 апреля 2022 в 41-й день войны.

В сегодняшнем расписании карт Таро имеет традиционные три карты, которые принадлежат младшим арканам Таро, поэтому указывают на более бытовые вещи. Также среди них есть так называемая карта двора, которая может указывать на конкретных людей.

Первая карта — "Паж кубков" отвечает за скрытые возможности, скрываемые внутри каждого человека. По сути, у всех нас есть несколько шансов раскрыться и реализоваться. Некоторые способны за раз заплатить в жизнь яркие мечты, стать успешными и полностью реализоваться.

Теперь вы поймете, в какой ситуации оказались, поэтому начните мыслить в верном направлении. Если раньше вы были обременены сложностями и тупиками, то теперь будете видеть все ясно и легко обращаться с трудом.

Карта говорит о том, что вы получите приглашение на встречу, помиритесь с хорошим другом или старым товарищем. Также речь может идти о теплых чувствах к другому человеку.

Следующая карта — "Четверка пентаклей" говорит, что вы боитесь перемен. Это стремление задерживаться в прошлом и страхах перед грядущими событиями. К сожалению, это негативное состояние для любого живого человека, отказывающегося от реальной жизни и не готового двигаться в новое. Но мир постоянно трансформируется, и нет такой силы, которая остановит процесс или вернет все вспять. Потому остается только учиться адаптироваться. Поэтому верните контроль над собственной жизнью, перестаньте бояться и начните двигаться к светлому будущему.

Следующая карта в расписании – "Двойка жезлов" свидетельствует о "переосмыслении". А оценка собственной жизни и своих возможностей – не такое уж простое занятие. Следует не ошибиться при выборе дальнейших действий, адекватно оценить соотношение сил.

Карта говорит о том, что вы хотите сохранить нейтралитет любой ценой. Но в текущей ситуации придется сделать выбор, выявить свой характер и высказать свое мнение.

На первый взгляд, кажется, что вы оказались в тупике, но это всего лишь уголок, из которого легко выбраться. Вы пока не проиграли: речь идет о банальной остановке и переосмыслении полученных результатов. Вы немного устали и почему-то восприняли усталость как поражение. Вам комфортно внутри своего мира, но из него придется рано или поздно выбраться. Внешний мир более опасен, но в нем так же много и возможностей.

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