Коли війна в Україні зійде нанівець: відома астрологиня назвала місяць

Ольга Медвецька упевнена, що повноцінна перемога України у 2023 році ще не настане.
Відома астрологиня назвала місяць, коли війна в Україні зійде нанівець.
Ольга Медвецька прогнозує, що навесні ми почуємо перші дзвіночки нашої перемоги. Однак астрологиня упевнена, що повноцінна перемога України у 2023 році ще не настане.
Про це Медвецька повідомила в інтерв'ю УНІАН.
"Весна цього року справді принесе події, які можна назвати переможними. Проте я не думаю, що це буде повне припинення війни. Однак основні "справи" для перемоги будуть зроблені якраз навесні 2023 року", - сказала вона.
Астрологиня додала, що навесні також очікуються найважливіші та наймасштабніші події, проте, скоріш за все, починаючи з квітня.
Найнебезпечніші дати у січні та лютому
За словами Медвецької, у січні, близько 20 числа, Росія може повторити спробу наступу. Також, за її прогнозами, є загроза для президента України Володимира Зеленського.
Загалом найнебезпечніші дні цієї зими орієнтовно 20, 28-29 січня, 5-15 лютого.
Нагадаємо, астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua також розповів, що російський диктатор Володимир Путін помре 2023 року, але не власною смертю. Президента Росії ліквідують на замовлення, а виконає його людина з близького оточення, з його особистої охорони.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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