Коли війна в Україні зійде нанівець: відома астрологиня назвала місяць

Ольга Медвецька упевнена, що повноцінна перемога України у 2023 році ще не настане.

Відома астрологиня назвала місяць, коли війна в Україні зійде нанівець.

Ольга Медвецька прогнозує, що навесні ми почуємо перші дзвіночки нашої перемоги. Однак астрологиня упевнена, що повноцінна перемога України у 2023 році ще не настане.

Про це Медвецька повідомила в інтерв'ю УНІАН.

"Весна цього року справді принесе події, які можна назвати переможними. Проте я не думаю, що це буде повне припинення війни. Однак основні "справи" для перемоги будуть зроблені якраз навесні 2023 року", - сказала вона.

Астрологиня додала, що навесні також очікуються найважливіші та наймасштабніші події, проте, скоріш за все, починаючи з квітня.

Найнебезпечніші дати у січні та лютому

За словами Медвецької, у січні, близько 20 числа, Росія може повторити спробу наступу. Також, за її прогнозами, є загроза для президента України Володимира Зеленського.

Загалом найнебезпечніші дні цієї зими орієнтовно 20, 28-29 січня, 5-15 лютого.

Нагадаємо, астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua також розповів, що російський диктатор Володимир Путін помре 2023 року, але не власною смертю. Президента Росії ліквідують на замовлення, а виконає його людина з близького оточення, з його особистої охорони.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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