"99% без рук, без ніг": сестра бійця "Азова" розповіла про стан звільнених з полону захисників Маріуполя

"99% без рук, без ніг": сестра бійця "Азова" розповіла про стан звільнених з полону захисників Маріуполя

Звільнені з полону окупантів бійці полку "Азов" перебувають у жахливому стані, з серйозними пораненнями та ампутаціями, проте захисники Маріуполя щасливі повернутися додому.

Наразі ці військові потребують невідкладної медичної допомоги.

Про це представниця Асоціації родин захисників "Азовсталі" і сестра полоненого командира "Волини" Тетяна Харько розповіла в коментарі "Суспільному".

"Майже всі, 99% без рук, без ніг. Хтось не чує, хтось не бачить, але очі щасливі. Деякі хлопці говорять зі сльозами на очах, деякі говорити не можуть. Зараз, я думаю, вони в дорозі. Хлопці з цього обміну потребують невідкладної медичної допомоги, огляду", – розповіла жінка.

Вона повідомила, що самого "Волину" з полону наразі не повернули. Родина не має з ним зв’язку з моменту потрапляння до російського полону.

"Ми всі їх (захисників "Азовсталі" – ред.) дуже чекаємо і будемо робити максимально багато, аби всі повернулися додому", – наголосила Харько.

Нагадаємо, 29 червня з російського полону звільнили 144 українських військових. З них 95 –оборонці "Азовсталі" та 43 бійці полку "Азов”.

Українські герої-захисники "Азовсталі" повернулись додому

Читайте також: